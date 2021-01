Vader Witsel heeft ook goed nieuws dat ontdekt werd tijdens operatie Rode Duivel

Axel Witsel werd gisteren geopereerd aan zijn gescheurde achillespees. Hij liet al weten dat alles geslaagd is en papa Thierry had nog wat bijkomende details te vertellen bij de RTBF.

Blijkbaar werd er toch nog wat goed nieuws ontdekt tijdens de operatie. "Er is nog een stukje van de pees dat niet afgescheurd is en tijdens de operatie heeft de chirurg gemerkt dat de pees in goede staat is", aldus Thierry Witsel.

"Dat is toch een positieve kant aan heel deze situatie. De operatie is goed verlopen", zegt hij. "Axel is klaar voor de strijd. Hij keert morgen terug naar huis en zal er een tiental dagen rusten. Daarna begint hij aan zijn revalidatie bij Lieven Maesschalck."