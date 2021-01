Contract van doelman wordt na 383 wedstrijden ontbonden in Ligue 1

De Franse club Saint-Etienne heeft het contract van doelman Stéphane Ruffier ontbonden. De 34-jarige Fransman speelde 383 wedstrijden voor de club sinds zijn komst in 2011.

Over de redenen waarom het contract ontbonden is, bestaan nog twijfels. De club zelf beweert dat het niveau van Ruffier ondermaats was en ze zich verplicht voelden om hem te laten gaan.

De echte reden is wellicht dat de veteraan zich niet zou neerleggen bij een rol als bankzitter. Dit seizoen kwam Ruffier niet in actie voor Saint-Etienne. Hij werd vervangen door leeftijds- en landgenoot Jessy Moulin.

Hoewel Moulin ongeveer even lang bij Saint-Etienne zit als Ruffier, heeft hij amper 55 wedstrijden achter zijn naam staan.