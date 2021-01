Youngster Riqui Puig schiet Barcelona naar finale Spaanse Super Cup

Barcelona plaatste zich woensdagavond met de nodige moeite voor de finale van de Spaanse Super Cup. Het team had in Córdoba een strafschoppenserie nodig om Real Sociedad te verslaan, nadat ze na 120 minuten spelen op een gelijke stand van 1-1 uitkwamen.

Marc-André ter Stegen keerde twee strafschoppen, maar zag ook hoe Willian José op de paal schoot. Uiteindelijk was het nota bene de jonge Riqui Puig die Catalanen naar de finale schoot: 2-3. Het talent krijgt dit seizoen niet veel speeltijd van de Nederlandse trainer en een optie om verhuurd te worden ligt op tafel.

De jonge speler zelf was enthousiast na de wedstrijd: "Ik ging normaal geen penalty nemen maar uiteindelijk hadden we een extra penalty die genomen moest worden en ik was de eerste die naar voor stapte."

Puig wist dat de kans groot was dat hij verhuurd zou worden voor de rest van het seizoen en wilde daarom nog graag zijn eerste goal voor de Blaugrana maken.

“Ik ben nooit mijn glimlach verloren. Ik ben een gelukkige jongen. Zelfs als ik niet speel, heb ik nog steeds mijn familie en mijn gezondheid. Als Ronald mij minuten geeft wil ik mijn kans grijpen; Zo niet, blijf ik hard werken. Maar ik ga nooit opgeven.”