OFFICIEEL: Cagliari haalt beheerde middenvelder binnen

Cagliari was deze transferperiode hard op zoek naar een extra centrale middenvelder. Nu dat de overstap van Alfred Duncan afgerond is, lijkt die missie geslaagd.

De Ghanese Alfred Duncan komt over van Fiorentina. Hij tekende daar in januari en kon in 18 wedstrijden één keer score,. De 27-jarige middenvelder speelt heeft ook 10 caps voor zijn nationale ploeg achter zijn naam staan.

Slecht nieuws voor ex-Ajacied Razvan Marin, die nu extra concurrentie heeft en dreigt naast de ploeg te vallen.