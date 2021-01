Kylian Mbappé opnieuw belangrijk voor PSG dat zijn speler herhaaldelijk ziet flirten met Real Madrid

Vrijdag was Mbappé opnieuw beslissend voor zijn Paris Saint-Germain. De 22-jarige Fransman scoorde twee keer en gaf ook nog eens een assist. Of we de superster nog lang aan het werk gaan blijven zien bij PSG is een andere vraag...

Zo heeft Kylian Mbappé zich in Franse media opnieuw uitgelaten over een eventuele overstap naar Real Madrid. De talentvolle aanvaller gaf opnieuw aan dat hij Real Madrid een zeer mooie club vindt. Het is al langer geen geheim meer dat Real Madrid de droomclub is voor Mbappé. In zijn jonge jaren bij AS Monaco was Mbappé al grote fan van de Spaanse club. De contractonderhandelingen slepen al een tijdje aan en een verlengd verblijf bleef steeds uit. Mbappé heeft in Parijs nog een contract tot juni 2022. Als PSG het contract niet krijgt opengebroken, zal het genoodzaakt zijn om Mbappé snel te verkopen. Er dreigen anders honderden miljoenen euro’s verloren te gaan voor de Franse club.