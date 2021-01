Ex-speler van Standard en STVV is de grote held in Eredivisie met knappe hattrick

Kennen jullie Reza Ghoochannejhad nog? De ex-speler van Standard en Sint-Truiden was tussen 2011 en 2014 te bewonderen in onze hoogste klasse. De 33-jarige aanvaller uit Iran vertrok in januari 2014 bij Standard.

Na vele uitleenbeurten en transfers zit Reza Ghoochannejhad sinds september 2019 bij PEC Zwolle. Gisteren liet Reza nog van zich horen door drie keer te scoren in het competitieduel tegen Willem II. Reza viel in bij de rust en had slechts 25 minuten nodig om hattrick af te ronden. Wedstrijdverslag | Zege dankzij hattrick Ghoochannejhad: https://t.co/PfsUlspPec #wilpec #peczwolle #desespereertnimmer pic.twitter.com/ODSnVphicx — PEC Zwolle (@PECZwolle) January 22, 2021 Bij PEC Zwolle heeft Reza dit seizoen 5 keer gescoord in 12 wedstrijden. Zwolle staat op een elfde plek in de Eredivisie. De wedstrijdbal gaat geheel volgens de traditie van Reza Ghoochannejhad de kleedkamer door en wordt voorzien van de handtekeningen van zijn teamgenoten. #wilpec #peczwolle pic.twitter.com/xdRb3sJgX4 — PEC Zwolle (@PECZwolle) January 22, 2021