Lampard reageert officieel op zijn ontslag bij Chelsea

Vandaag werd bekendgemaakt dat Chelsea afscheid neemt van boegbeeld Frank Lampard. Deze kwam met een officieel bericht na zijn ontslag.

'Het is een groot voorrecht en een eer geweest om manager te mogen zijn van Chelsea, een club die al zo lang een groot deel van mijn leven is', schreef Lampard. 'Allereerst wil ik de fans bedanken voor hun geweldige steun die ik de afgelopen achttien maanden heb gekregen. Ik hoop dat ze weten wat dat met me heeft gedaan.'

Lampard werd in 2019 aangesteld. Chelsea kreeg toen te maken met een transferverbod en Lampard liet veel spelers uit de eigen opleiding doorstromen. 'Toen ik deze rol aannam wist ik welke uitdagingen me te wachten stonden in een moeilijke periode voor de club. Ik ben trots op de prestaties die we hebben neergezet en op de spelers uit onze eigen opleiding die de stap naar het eerste elftal hebben gemaakt. Ze hebben het geweldig gedaan. Zij zijn de toekomst van de club.'