Dennis ziet Keulen niet als een foute keuze: "Talent komt altijd bovendrijven"

Emmanuel Dennis koos voor een transfer naar de Duitse staartploeg F.C. Köln. De Nigeriaan is er zelf van overtuigd dat dit geen foute keuze is.

Club Brugge is van Emmanuel Dennis af. Hij ruilt blauwzwart voor een tussenstop in de Duitse Bundesliga bij F.C. Köln.

De positie van zijn nieuwe werkgever in de klassering is weinig benijdenswaardig, maar dat schrikt Dennis niet af. "Talent komt altijd bovendrijven", vertelt Dennis aan HLN. "Gnabry is van Arsenal naar Werder Bremen moeten afzakken, om daarna bij Bayern München door de grote poort terug te keren als Champions League-winnaar. You keep going. Ik vind wel mijn weg, don't worry, man."

De zaakwaarnemer van Dennis blijft zwaar geloven in Dennis. Een goed jaar geleden zei hij al dat Dennis ooit 100 miljoen zal kosten. Aan Köln wordt hij uitgeleend voor 1,2 miljoen euro, zonder aankoopoptie.