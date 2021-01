Atalanta en Juventus winnen en gaan door naar de halve finales van de Coppa Italia

Atalanta - Lazio

Prima start voor de thuisploeg na een vroege goal van Djimsiti. In de 17de minuut maakte Vedat Muriqi gelijk. Na de gelijkmaker zag het er plots zeer slecht uit voor Atalanta dat na de 1-2 van Acerbi moest opkijken tegen een achterstand.

In minuut 37 was daar Ruslan Malinovskyi die de bordjes terug in evenwicht kon brengen.

🇺🇦 Grande azione di Muriel sulla destra, assist per #Malinovskyi che stoppa e batte Reina!!! 2-2!!!

🇺🇦 Great move by #Muriel on the right, then he provides the assist for Malinovskyi who fires in to beat Reina!!! 2-2!!!#AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/ZzBLI8Jhdk