Thibaud Verlinden kon ook bij ex-club terug aan de slag: "Maar Fortuna was het meest concreet"

Thibaud Verlinden verliet vorige week Stoke City en tekende enigszins verrassend een contract bij het Nederlandse Fortuna Sittard.

Het is duidelijk dat de zoon van Dany Verlinden met deze keuze voor speelminuten kiest. De winger kon ook terugkeren naar ons land waar volgens Het Laatste Nieuws Club Brugge interesse in hem toonde.

"Daar ben ik zelf niet van op de hoogte", reageert de kwieke flankspeler. "Maar Fortuna was het meest concreet. Ze wilden me er heel graag bij en het gesprek met de trainer speelde een belangrijke rol in mijn keuze."

Verlinden kwam in de jeugd uit voor blauw-zwart vooraleer hij naar Standard trok. Na zijn passage in Luik koos hij op 16-jarige leeftijd voor Stoke City. Na een seizoen bij Bolton zet de 21-jarige nu een stapje terug met een avontuur bij Fortuna Sittard.