OFFICIEEL: West Ham maakt transfer van huurling permanent

West Ham United heeft een transfer van een huurling permanent gemaakt. Saïd Benrahma werd namelijk gehuurd van de Engelse tweedeklasser Brentford, maar West Ham heeft hem nu vastgelegd tot 2026.

Saïd Benrahma werd in de zomer door West Ham United gehuurd van Brentford en de flankaanvaller kwam al 12 keer in actie in de Premier League. Daarin gaf hij twee assists. West Ham heeft nu besloten om zijn transfer permanent te maken.

De 25-jarige Benrahma heeft een contract tot en met 2026 getekend bij West Ham. Bij de Engelse tweedeklasser Brentford was Benrahma goed voor 30 goals en 27 assists in 94 wedstrijden en daarvoor speelde de Algerijn ook nog bij OGC Nice (3 doelpunten en 3 assists in 18 wedstrijden).