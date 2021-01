Thomas Meunier kritisch over zijn spel bij Dortmund: "Ik ben teleurgesteld in mijn statistieken"

Thomas Meunier kwam afgelopen zomer over van Paris-Saint Germain, maar is nog niet tevreden over zijn spel in Duitsland. Hij wil vooral op offensief vlak meer bijbrengen. De Rode Duivel scoorde dit seizoen één keer.

Borussia Dortmund zit in een moeilijke periode en behaalde de afgelopen weken een teleurstellende 1 op 9. Ook de Dortmund-Belgen kennen de nodige pech. Zowel Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier liggen in de lappenmand.

Afgelopen zomer verliet Meunier Paris Saint-Germain voor een nieuw avontuur bij Dortmund. Toch is hij nog niet tevreden over zijn geleverde prestaties:"Ik moet offensief meer bijbrengen. Ik ben teleurgesteld in mijn statistieken."

Thomas Meunier duidt ook de pijnpunten van Die Borussen aan: "Op het veld moeten we weer 'killers' zijn. We dribbelen tijdens een wedstrijd rond het doel, zonder erop te schieten. Dat moeten we in wedstrijden meer tonen", aldus de Rode Duivel aan de Duitse krant Ruhr Nachrichten. In december werd Lucien Favre op straat gegooid, assistent-trainer Edin Terzic nam het roer over. De rechtervleugelverdediger gelooft in zijn nieuwe trainer: "Edin Terzic wil dat we vol overtuiging spelen, onverbiddelijk."

De Rode Duivel sukkelt met de knie en bleef in de verloren topper tegen Borussia Mönchengladbach de volledige wedstrijd op de bank. Ook deze zaterdag zal hij niet in actie komen tegen Augsburg.