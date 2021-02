Één jaar na met slaande deuren vertrokken te zijn bij KV Mechelen: (voorlopig?) einde verhaal voor Michael Verrips in de Premier League

Een jaar nadat doelman Michael Verrips KV Mechelen met slaande deuren verliet voor Sheffield United komt de Premier League-droom (voorlopig) al weer ten einde voor de Nederlander. Hij trekt naar FC Emmen, de rode lantaarn uit de Eredivisie, op zoek naar meer speelkansen.

Het vertrek van Verrips bij KV Mechelen mogen we toch wel een soap noemen. Nadat de club beschuldigd werd van matchfixing wou de jonge doelman niet meer spelen voor De Kakkers en verbrak hij eenzijdig zijn contract. Beide partijen dienden achteraf een klacht tegen elkaar in en trokken naar de FIFA. Het gevolg was dat de Nederlander niet meteen speelgerechtigd geraakte bij zijn nieuwe club Sheffield United.

Verrips had zijn start dus al gemist in de Premier League. Daar kwam dan nog eens wat blessureleed bovenop met als gevolg dat hij steeds meer uit het oog van de trainer verdween.

De Nederlander startte gedurende zijn jaar bij Sheffield geen enkele keer in de competitie. Je kan dus stellen dat Verrips eigenlijk nooit aan starten is toegekomen bij The Blades.

Geen aankoopoptie

Tijd dus om andere oorden op te zoeken met meer speelkansen dacht de jonge doelman en die vond hij bij FC Emmen in zijn thuisland. Nochtans waren er geruchten dat Verrips een terugkeer naar België zou maken om Ortwin De Wolf te vervangen bij KAS Eupen maar die deal blijkt dus niet door te gaan.

Toch moet Verrips zijn Premier League-droom nog niet volledig opbergen want er is geen aankoopoptie opgenomen in het contract van zijn uitleenbeurt. Hij heeft nog een contract tot 2023 bij Sheffield United en zal dus ook naar daar terugkeren op het einde van het seizoen.

De uitleenbeurt lijkt op dit moment voor alle betrokken partijen de beste oplossing. Verrips kan nog wat rijpen bij FC Emmen om dan misschien volgend seizoen een gooi te kunnen doen naar een vaste plek onder de lat bij Sheffield. FC Emmen zijn daarentegen ook blij met hun nieuwe aanwinst. Zij kunnen alle hulp gebruiken in hun strijd om het behoud.