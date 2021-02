Drama vermeden? Rode Duivel komt met de schrik vrij na mislukte landing met gehuurde privéjet

Dries Mertens vertoeft momenteel in Antwerpen. De Rode Duivel wil er zijn gehavende enkel laten genezen bij Lieven Maesschalck. Maar zijn trip naar België zal hij niet snel vergeten.

Het Laatste Nieuws weet dat Dries Mertens met zijn gehuurde privéjet de nodige problemen heeft gekend. De piloot had het vliegtuig bij landing niet onder controle en schoof van de landingsbaan af.

De gehuurde privéjet van het Kroatische bedrijf Jung Sky - voor de liefhebbers: er werd in een Cessna Citation Jet gevlogen - eindigde in een grasveld. Maar het is duidelijk dat er veel erger vermeden werd.