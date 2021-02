Ex-Genk verdediger test positief op corona bij club in Italië

Bij Napoli krijgen ze het coronavirus niet uit de kleedkamer. Eerder testten onder meer Osimhen (ex-Charleroi) en Fabian Ruiz nog positief, nu is het de beurt aan verdediger Kalidou Koulibaly.

Koulibaly is een ex-speler van Racing Genk en trok in 2014 voor bijna 8 miljoen naar Napoli. Daar is hij uitgegroeid tot een van de beste centrale verdedigers ter wereld en is hij 60 miljoen euro waard (bron: transfermarkt.nl). In het verleden werd hij al gelinkt aan transfers met onder meer Manchester United en Bayern München maar Koulibaly bleef al die tijd in Napels.

Daar is hij ook een vaste basispion maar komende speeldag op het veld van Genoa zal de Senegalese verdediger er niet bij zijn aangezien hij positief testte op het coronavirus. Ook Dries Mertens zal er nog niet bij zijn, de Rode Duivel herstelt nog steeds van een enkelblessure.

De club meldt dat Koulibaly asymptomatisch is en meteen in zelfisolatie is geplaatst.