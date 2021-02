Manchester City doet zeer goede zaak in de titelstrijd en boekt duidelijke overwinning op het veld van Liverpool

Manchester City heeft een duidelijke overwinning geboekt in de Premier League. De Engelse topclub haalde het met 1-4 op het veld van titelconcurrent Liverpool. Gündoğan was de uitblinker met twee doelpunten.

De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City brak pas open in de tweede helft, want na nog geen vijf miinuten na de rust was Gündoğan daar om de score te openen. Toch kwam Liverpool nog opnieuw op gelijke hoogte via Salah.

Een kwartier voor het einde ging Manchester City nog eens op de gaspedaal staan en het leverde nog drie doelpunten op. Gündoğan maakte zijn tweede van de avond en ook Sterling en Foden kwamen nog op het scorebord. Door deze overwinning staat Manchester City nu al vijf punten los van eerste achtervolger Manchester United en ze hebben nog een match minder gespeeld. Liverpool volgt op de vierde plaats en staat al tien punten in het krijt bij Manchester City.