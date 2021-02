Marc Overmars gaat zo goed als zeker weg bij Ajax Amsterdam

Marc Overmars zou aan zijn laatste maanden bezig zijn bij Ajax Amsterdam als we The Telegraph mogen geloven. Hij gaat aan de slag bij FC Barcelona volgend seizoen.

Marc Overmars is bij Ajax directeur Spelerszaken. Hij werd al aan verschillende grote clubs gelinkt voor de toekomst, maar volgens The Telegraph gaat hij volgend seizoen aan de slag bij FC Barcelona.

Dat zou wel enkel gebeuren als Joan Laporta de nieuwe voorzitter van FC Barcelona wordt. Nog eens, want hij was in het verleden al eens voorzitter. Laporta is de grootste favoriet in de voorzittersverkiezingen.

Overmars kan in Barcelona Sportief Directeur worden. Victor Fonte is de grootste tegenstander van Laporta in de voorzittersverkiezingen. Als Fonte voorzitter wordt, dan zou met Jordi Cruijff een andere Nederlander de functie van Sportief Directeur invullen.