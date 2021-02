Ajax krijgt forse kritiek op steunactie: "Publiekelijk achter een dopingzondaar"

De steunbetuiging van Ajax aan de geschorste doelman André Onana valt niet overal in goede aarde. Journalist Thijs Zonneveld heeft het niet voor dit soort acties.

Voor het duel van Ajax tegen PSV hadden de spelers van Ajax allemaal een shirt van Onana aan. Hij is 12 maand geschorst door een positieve test nadat hij een pilletje van zijn vrouw genomen had.

"Ik geloof dat het was bedoeld als steunbetuiging, als een spontane actie vanuit de spelers. Maar hoe het overkwam, was als een van bovenaf opgelegde, geregisseerde protestactie. Zeker omdat het officiële Twitteraccount van Ajax ook meteen 'We are behind you, Dre' de wereld in slingerde", schrijft Thijs Zonneveld in Algemeen Dagblad.

De actie was volgens Zonneveld geen idee van de spelers. "Waarom zou je jezelf als spelers en club zo demonstratief en publiekelijk achter een dopingzondaar scharen? Of het nu bewust of onbewust was: Onana heeft een verboden middel gebruikt. Er is geen sprake van sabotage, niet van voedselvervuiling, het is geen fout van iemand anders dan hijzelf."

En dan gaat Zonneveld helemaal los. “Was het een protest tegen de dopingregels? Tegen de tuchtcommissie van de UEFA, die nota bene al driekwart van de normale straf heeft geschrapt? Was het een middelvinger naar de grote boze buitenwereld die Onana niet, zoals zijzelf, ziet als slachtoffer? Was het een ode aan onprofessionaliteit? Een steunbetuiging aan domheid? Aan vergeten op de verpakking te kijken voordat je een pilletje naar binnen hakt? Aan kapitaalvernietiging?"