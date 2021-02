Lukaku bereikt mijlpaal in carrière en helpt Inter aan leidersplaats met twee goals en assist

AC Milan ging zaterdagavond met 2-0 onderuit bij Spezia. De gelegenheid bij uitstek voor Inter Milan om de leidersplaats over te nemen.

Lukaku scoorde in de eerste helft twee keer. Eerst met een penalty, daarna ook met een schot. Zo scoorde hij zijn 300ste goal uit zijn carrière.

Lazio kon via een afgeweken vrije trap tot 2-1 terugkeren, maar Lautaro maakte er op assist van Lukaku snel 3-1 van.

Net voor affluiten werd Lukaku, man van de match, vervangen.

300 - Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting.#InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm