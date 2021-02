Dit schema moeten beloften Rode Duivels afleggen voor het EK in 2023

De Belgische voetbalbond heeft zonet de kalender vrijgegeven voor de U21 van onze Rode Duivels in de aanloop naar het EK in 2023. Eind januari kenden de jongens van Jacky Mathijssen hun tegenstanders al, maar nu weten ze ook wanneer ze zullen spelen.

De eerste wedstrijd die zal moeten worden afgewerkt is er meteen een op Kazachstan. Deze wedstrijd vindt plaats op vrijdag 4 juni 2021. Begin september moeten onze jonge Duivels naar Turkije afzakken.

Daarna volgt een tweeluik: op 8 oktober spelen ze thuis tegen Kazachstan en 4 dagen later, op 12 oktober zullen ze Denemarken ontvangen.

Ook in oktober is er nog een tweeluik voor de beloften. Op 12 november ontvangen ze Turkije en op 16 november spelen de Duivels in Schotland.

De twee laatste wedstrijden zullen in 2022 plaatsvinden, namelijk op 29 maart in Denemarken en op 5 juni thuis tegen Schotland.