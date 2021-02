Jongste coach van Europa krijgt heel wat over zich heen: "Het kon niet blijven duren"

Will Still is met 28 lentes de jongste trainer bij een Europese eersteklasser. Na een superstart ging het minder en dan kreeg hij de nodige kritiek over zich heen.

Na het vertrek van Losada schoof Will Still van assistent naar trainer. "Ik voelde me als assistent ook wel verantwoordelijk”, vertelt hij aan HLN. “Ik was close met Hernan, gaf toen al 70 à 80 procent van de trainingen. Nu moet ik me meer verantwoorden naar de buitenwereld.”

Kritiek van supporters kan hij een plaatsje geven. “Ik voel dat zij dat uit clubliefde doen. Maar sommige berichten waren pure haat, of over domme dingen zoals mijn haarkleur of Engelse roots. Dat is niet leuk. Kijk, na mijn 7 op 9 was ik een jonge, goede coach met goede ideeën. Na de 0 op 6 en de bekerexit een slechte en defensieve coach."

De superstart deed iedereen naar meer verwachten. "Zoals in het begin, dat kon niet blijven duren. Een trap naar doel of vrijschop: alles vloog binnen. Als dat niet meer komt, wisten we dat een moeilijke periode zou aanbreken omdat we veel goals slikten.”

Still heeft dan ook nog wat tijd nodig, zo zegt hij zelf. “En dan vielen de blessures van Noubissi, Tissoudali en Dom samen, plus corona. Toen Hernan vertrok, hadden we 2 op 21. Ik snap de ambitie van willen blijven aanvallen, maar bij mijn start moesten we punten pakken en de verdediging beter organiseren. Ik had als trainer zeven matchen in één maand, amper tijd dus om te bouwen op training. Ik zou kunnen zeggen: 'Wacht, beoordeel me na een normale voorbereiding.'"