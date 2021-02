Karim Benzema speelt wellicht niet in de Champions League

Real Madrid kreunt onder de blessures. Heel wat spelers zitten aan de kant. Dat geldt ook voor Karim Benzema.

Zidane is niet van plan om Karim Benzema op te stellen. "We gaan geen risico nemen, het seizoen is nog lang en er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen", stelt de trainer. "Als hij in orde is, reist hij met ons mee en zo niet, dan blijft hij thuis.”

De topschutter van Real Madrid missen is een groot probleem, maar het moment is er nu niet om onnodige risico’s te nemen. “Als het de finale van de Champions League of de laatste competitiewedstrijd van het seizoen zou zijn, dan was het een ander verhaal."

De teller van Benzema staat op 17 goals. Hij zit aan de kant met een enkelblessure en krijgt vandaag een nieuw medisch onderzoek om de ernst van de blessure te bepalen.