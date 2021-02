Kandidaat-voorzitter FC Barcelona windt er geen doekjes om: "Technisch gezien is Barcelona bankroet"

Het loopt al een tijdje niet zo lekker bij FC Barcelona. Zowel op sportief als op extra-sportief vlak draait het vierkant bij de Blaugrana. Kandidaat-voorzitter Victor Font is dan ook bereid om verregaande maatregelen te nemen om het verdere bestaan van de club te garanderen.

Met de 1-4 pandoering tegen PSG in de Champions League nog vers in het geheugen zit FC Barcelona nu niet meer alleen op financieel, maar ook op sportief vlak in de problemen. Nadat de vorige voorzitter van de club, Josep Maria Bartomeu, in oktober per direct opstapte zijn ze in Camp Nou op zoek naar een opvolger.

Investeerders

Victor Font is één van de kandidaat-voorzitters en zegt aan BBC dat hij zelfs bereid is om 49% van de club te verkopen aan externe investeerders. “Ik denk dat het zinvol is. Strategische partners aan ons binden kan ons helpen om miljoenen fans aan te trekken en zo kapitaal te genereren. We hebben de voorbije jaren al aan gelijkaardige ideeën gewerkt”, beargumenteert Font.

Volgens de kandidaat-voorzitter zijn zulke drastische maatregelen nodig want wanneer er hem gevraagd wordt of FC Barcelona op de rand van bankroet staat is zijn antwoord duidelijk: Technisch gezien wel. We hebben veel schulden en een groot deel daarvan zijn schulden op de korte termijn."

Tegenstand

Joan Laporta en Toni Freixa, de twee andere kandidaat-voorzitters, denken er nochtans helemaal anders over dan Font en noemen zijn plan "heel gevaarlijk". Vooral het feit dat de nieuwe investeerders macht zullen vergaren binnen de club jaagt hen schrik aan. Zij vrezen ervoor dat zo het huidige model van de club zou gaan veranderen.

Op 7 maart zullen worden echter de presidentsverkiezingen bij FC Barcelona en zal er, afhankelijk van wie er wint, een nieuwe weg in geslagen worden door de club. Zal een nieuwe voorzitter de Catalaanse voetbalgrootmacht naar nieuwe successen kunnen leiden?