Clarence Seedorf uit zijn ongenoegen: "Donkere trainers krijgen geen kans in het voetbal"

AC Milan-legende Clarence Seedorf laat zich horen in de strijd tegen racisme binnen de voetbalwereld. Hij zegt dat coaches met een donkere huidskleur geen kans krijgen in het voetbal.

In een interview met La Gazzetta dello Sport doet Seedorf zijn boekje open over de ongelijkheid binnen het voetbal. “Er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich: nergens zie je donkergekleurde mensen in de hoogste posities in het voetbal”, beargumenteert de AC Milan-legende.

Aanbiedingen

Zelf was Seedorf in 2014 zo'n vijf maanden trainer van de Rossoneri, maar na zijn periode daar bleef het opvallend rustig qua aanbiedingen voor de Nederlander. Ook vanuit eigen land kreeg hij geen telefoontjes en dat voor één van de meest succesvolle Nederlandse spelers ooit die openlijk een trainerscarrière ambieert.

Diversiteit

“Iedereen, vooral degenen die dingen kunnen veranderen, moet de verantwoordelijkheid nemen alle mogelijkheden open te houden als er naar topprestaties wordt gestreefd", is Seedorf kritisch. Hij snapt er naar eigen zeggen niets van want volgens hem komen de beste resultaten net voort uit diversiteit.

Seedorf is momenteel niet meer aan de slag als trainer nadat hij in 2019 ontslagen werd als bondscoach van Kameroen. Eerder trainde hij ook nog het Chinese Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruña in Spanje.