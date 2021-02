Club Brugge voert extra regels in om corona buiten te houden

De nieuwe corona-uitbraak bij Club Brugge heeft de club doen overgaan naar het nemen van nog extra maatregelen om het virus buiten te houden.

Club Brugge had al heel wat extra maatregelen genomen om een mogelijke besmetting te vermijden. “We doen er alles aan om iedereen gezond te houden. We hadden al veel regels, nu zijn er nóg veel meer”, zegt interimtrainer Rik De Mil. “Net zoals in de buitenwereld is het ook hier niet eenvoudig om het virus buiten te houden eens het in de groep zit. We doen er nu alles aan om alleen pas op het veld samen te komen. De spelers doen dat perfect gedisciplineerd.”

Ook kapitein Ruud Vormer vindt de coronaplaag jammer. “Het gebeurt over de ganse wereld en nu zijn wij de lul. Je moet ermee leren leven. Ik denk dat iedereen hier zich aan de regels houdt. We ontbijten niet meer, de lunch nemen we mee naar huis. Half tien komen we aan op de club en kwart voor tien gaan we naar buiten, direct naar huis.”

Ook de raadplegingen bij de dokter en de kine gebeuren enkel op afspraak. Eerder had blauwzwart al verplaatsingen voor thuiswedstrijden met de auto gedaan in plaats van met de bus. Voor uitwedstrijden worden twee bussen ingezet.