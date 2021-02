Nainggolan wint belangrijk degradatieduel met Cagliari!

Cagliari, met Nainggolan 90 minuten op het veld, wint belangrijk degradatieduel in de Serie A.

Cagliari, van Nainggolan, heeft de ideale start genomen onder nieuwe coach Leonardo Semplici want het won het degradatieduel tegen Crotone met 0-2.

Cagliari had sinds 7 november geen overwinning meer behaald in de Serie A en het zag er in Stadio Scida niet goed uit na een dramatische eerste helft. Pavoletti zette gelukkig de 0-1 op het bord en 4 minuten later maakte Pedro de 0-2 waardoor de overwinning werd veiliggesteld.

Nainggolan stond 90 minuten tussen de lijnen bij Cagliari dat afstand neemt van Parma maar nog wel steeds op de 18de plaats staat in de Serie A. Het degradatiespook is nog lang niet uit Sardinië verdreven.