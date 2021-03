🎥 Aanvoerder van Ajax buiten het Philips Stadion opgewacht en bekogeld door razende PSV-supporters

Zondag stond er in Nederland de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De Amsterdammers leken lang op weg naar een nederlaag, maar diep in de toegevoegde tijd zette Dušan Tadić de gelijke stand alsnog op het bord. Hij maakte zich nadien persona non grata in Eindhoven.

De thuisploeg slikte dus diep in de toegevoegde tijd nog een strafschop. Drie spelers probeerden nog snel de penaltystip om te ploegen en met enkele raken woorden Dušan Tadić uit zijn concentratie te halen. Uiteindelijk trof de aanvoerder van Ajax raak, die vierde zijn gelijkmaker uitbundig voor de ogen van PSV’er Denzel Dumfries Er zijn dus Ajacieden die de actie van #Martinez en de reactie van Dusan #Tadic leuk vinden, maar dit moet je als #Ajax zijnde toch niet willen?



Het past totaal niet bij Ajax, hopelijk doen ze er wat aan want het is vreselijk. #psvaja pic.twitter.com/1wFDU4nJv3 — Jordi Beeksma (@jordibeeksma) February 28, 2021 Beide gingen met elkaar in de clinch en gooiden enkele rake verwijten. De spelers moesten door hun ploeggenoten uit elkaar worden gehaald. De gemoederen geraakten dus verhit, en dan stond het ergste nog op de Serviër te wachten. Dušan Tadić moest uiteindelijk het Philips Stadion onder begeleiding verlaten. De PSV-supporters stonden hem namelijk buiten op te wachten. Zij trakteerden hem op een striemend fluitconcert en gooiden ook zichtbaar iets in de nek van de middenvelder. Ajax heeft volgens NOS ook besloten om aangifte te doen bij de politie wegens poging tot mishandeling. Dusan Tadic heeft zich niet geliefd gemaakt in Eindhoven #psvajax pic.twitter.com/4tKk4AIJQp — Daniel Schoonenboom (@Schoonenboom) February 28, 2021 pic.twitter.com/BAv51Hwe48 — vidfooty (@vidfooty1) February 28, 2021