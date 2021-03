Mega Toby blaast vandaag 32 kaarsjes uit

Toby Alderweireld werd vandaag 32 jaar oud. Alderweireld zit in de herfst van zijn carrière, maar haalt nog steeds een zeer hoog niveau. Met nog twee jaar contract bij Tottenham zit hij nog wel een tijdje op zijn gemak in de Premier League.

Toby Alderweireld, ook bekend als Mega Toby, viert vandaag zijn 32ste verjaardag. Alderweireld heeft al een zeer mooie carrière achter de rug, maar heeft ook nog enkele mooie jaren voor hem liggen. Een prijs pakken met de Rode Duivels is een van de doelstellingen die hij waarschijnlijk wel nog zal willen bereiken.

Op 19-jarige leeftijd mocht Alderweireld voor het eerst minuten maken bij Ajax. Coach Marco van Basten zette hem in het veld in de Eredivisiewedstrijd tegen NEC. Dat was het begin van een prachtige periode voor Alderweireld bij de Amsterdammers. Hij speelde er tussen 2009 en 2013 maarliefst 186 wedstrijden. In al die wedstrijden kon hij ook enkele mooie doelpunten op zijn naam schrijven.

Spaans avontuur

In 2013 kocht Atlético Madrid de Belgische verdediger voor 7 miljoen weg bij Ajax. Hij speelt er 22 wedstrijden, maar kon Diego Simeone nooit voor de volle 100% overtuigen. Het seizoen daarop werd Alderweireld uitgeleend aan Southampton. Onder Koeman speelde Alderweireld daar een heel mooi seizoen en sprong hij in het oog van Tottenham.

Tottenham

In de zomer van 2015 kocht Tottenham Alderweireld voor 16 miljoen euro weg bij Atlético Madrid. Sindsdien is Toby een vaste waarde in de Premier League. In totaal speelde hij al 225 wedstrijden voor de Londense topclub. Hij staat daarmee op plaats 22 van meeste wedstrijden voor de Spurs.

Bij de Spurs kon Alderweireld wel nog geen enkele prijs pakken. In 2019 stonden ze wel in de finale van de Champions League, maar werden ze met 2-0 gepakt door Liverpool. Uitgerekend onze landgenoot Divock Origi bracht de genadeslag toe. Toch zal Alderweireld voor eeuwig en altijd in de harten zitten van de fans van Tottenham. Hij wordt vaak in een adem genoemd met zijn ex-compaan bij de Spurs in de verdediging, Jan Vertonghen.