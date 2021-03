Opmerkelijk: Athetic Bilbao speelt twee bekerfinales... in twee weken tijd

Athletic Bilbao plaatste zich donderdagavond voor de finale van de Copa del Rey. De tweede finale in hetzelfde bekertornooi in april, of hoe corona een voetbalkalender volledig op zijn kop kan zetten.

Barcelona-Bilbao is op 17 april de finale van de Copa del Rey. De Basken kegelden Levante uit het bekertornooi na een verlossende goal van Alex Berenguer in de tweede verlening. Na 90 minuten stond er namelijk 1-1 op het bord, net als in de heenwedstrijd. Vooraleer Barça partij te geven moet Bilbao nog een andere Copa del Rey-finale spelen. Op 3 april, twee weken voor het treffen met de Blaugrana, staat namelijk de uitgestelde finale van vorig seizoen tegen Real Sociedad op het menu.