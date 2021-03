Jurgen Klopp beseft: "Dit is extreme situatie", en hallucinante statistiek bewijst dat

De voorbije twee jaar wou iedereen wel Jurgen Klopp zijn. Winst in de Champions League, winst in de Premier League, Liverpool was helemaal terug. Maar na 6 opeenvolgende thuisnederlagen zit alles tegen voor Liverpool.

De troepen van Jurgen Klopp zijn ondertussen weggezakt naar de 8e plaats in de Premier League en zo kan het zomaar zijn dat de kampioen van vorig seizoen een jaar later geen Champions League-voetbal kan afdwingen.

Supporters roepen niet om een ontslag van trainer Klopp, ze beseffen wat de Duitse oefenmeester allemaal voor hen gedaan heeft. Maar Klopp beseft zelf heel goed in wat voor situatie ze nu zitten. "Dit is een van de zwaarste periodes uit mijn trainerscarrière. Dit team is al extreem succesvol geweest en nu zitten we gewoonweg in een extreme situatie maar we zullen ons erdoorheen vechten", klinlkt het bij de trainer.

Liverpool verloor zijn laatste 6 wedstrijden in Anfield en één statistiek valt enorm hard op. In die laatste 6 wedstrijden kon Liverpool slechts één keer scoren, via een penalty. Maar die penalty werd slechts een voetnoot in het 1-4 verlies tegen Manchester City. Bovendien trapte Liverpool in al die wedstrijden meer dan 100x op doel. Gewoon enorm veel pech?