VAR gaat in de fout in Nederland, Club Brugge-speler de gebeten hond

Gisteren speelde RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. Waalwijk strijdt tegen de degradatie in de Eredivisie en kan elk punt gebruiken. Het zag er naar uit dat ze een punt gingen pakken tegen Utrecht, tot in de blessuretijd. Er werd een penalty gefloten na een vermeende fout van Brugge-huurling Touba.

RKC Waalwijk was lang opweg richting een gelijkspel tegen FC Utrecht. Bijlange geen slecht resultaat, maar daar besliste de scheidsrechter in de 94ste minuut anders over. De uitgeleende Ahmed Touba van Club Brugge had volgens de assistent-scheidsrechter een overtreding begaan op Kerk van Utrecht. De scheidsrechter twijfelde niet en blies voor een strafschop. De VAR bevestigde de overtreding en zo kon Utrecht in de laatste minuut van de wedstrijd alsnog de drie punten meepakken richting huis.

Was de penalty van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk terecht? pic.twitter.com/qNXo2Y88m8 — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2021

Na de wedstrijd gaf scheidsrechter van dienst, Sander van der Eijk, toe dat het eigenlijk geen penalty was. Hij had de fout niet gezien, maar blies op zijn fluitje op aanraden van de assistent. De VAR bekeek de beelden en bevestigde de overtreding. Op die manier had van der Eijk niet meer de kans om de beelden te gaan herbekijken op de monitor. Hij betreurt de beslissing van de VAR om de penalty toe te kennen.