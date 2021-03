Sterkhouder West Ham mag niet weg voor 100 miljoen

Declan Rice is met West Ham bezig aan een prachtig seizoen. Hij miste nog geen minuut dit seizoen in de Premier League en droeg met een goal en een assist zijn steentje bij aan de mooie prestaties van de Hammers. David Moyes is gek van de middenvelder en zou hem zelfs voor 100 miljoen niet verkopen.

Declan Rice speelde al de 26 wedstrijden van West Ham dit seizoen in de Premier League van het begin tot het einde. Zowel Chelsea, waar Rice in de jeugd speelde, als Manchester United volgen de 22-jarige Engelsman op de voet. Als ze Rice zouden willen binnenhalen deze zomer, zullen ze hoe dan ook diep in de buidel moeten tasten. David Moyes, de trainer van de Hammers, zegt dat hij een bod van 100 miljoen nog niet eens zou accepteren. "Rice is veel meer waard dan dat!", zegt Moyes bij BBC. Rice staat nog drie seizoenen onder contract bij West Ham, en komt dus ook niet snel vrij. Ondanks zijn prijs zullen de topclubs deze zomer in de rij staan voor Rice, dat is zeker.