AA Gent zet in op jeugd en verlengt contract van speler die er al sinds zijn 7 zit

Bij AA gent maken ze werk van de toekomst. Nadat Matisse Samoise eind november een nieuw contract kreeg, is het nu de beurt aan Céderick Van Daele.

Van Daele (2000) speelt al van bij de U8 bij de Buffalo's en kan dus als een echt jeugdproduct omschreven worden. Vrijdag zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2023.

Volgens Tim Matthys, sports manager bij AA Gent, is Van Daele een linksback met een goede traptechniek maar vooral een grote drive en een goede fysiek. "Het is een stille werker die al lang kapitein is van de beloftenploeg. Dankzij hard werk en zijn winnaarsmentaliteit forceerde hij zelf zijn overgang naar de A-kern", klinkt het.

Naar verluidt waren er nog andere clubs geïnteresseerd in de diensten van Van Daele maar hij tekende dus bij AA Gent. De verdediger moet er wel nog steeds zijn debuut maken voor de A-ploeg. In november was hij al tweemaal geselecteerd maar kwam hij niet in actie.