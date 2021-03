Winger verlengt contract bij PSG, extra lokmiddel voor Messi?

Bij PSG willen ze maar al te graag Lionel Messi aan de selectie toevoegen volgend seizoen. Enkele spelers willen hem er zelf ook graag bij en de contractverlenging van één bepaalde speler kan daar wel eens een beslissende rol in spelen.

Want de Argentijnse winger Angel Di Maria heeft zijn contract verlengd tot 2022 in de Franse hoofdstad. Di Maria is een landgenoot van Messi, een extra reden dus om naar Parijs te trekken voor The GOAT.

Met trainer Mauricio Pochettino is er bovendien nog een Argentijn werkzaam bij PSG. En met Neymar als spelverdeler zou Messi zijn maatje van bij Barcelona van 2013 tot 2017 naast hem hebben staan bij PSG.

Di Maria is ondertussen 33 jaar en speelt al sinds 2015 voor PSG. Aan het begin van het vorige decennium was hij 4 seizoenen lang een concurrent van Messi aangezien hij bij Real Madrid speelde. Maar tussen de twee zijn geen problemen, vertelde voetbalcommentator Geffray enkele maanden geleden al aan Sporza. "Di Maria zou Messi er heel graag bij hebben bij PSG", klonk het amper een maand geleden.