Zaterdag jarig en zondag kwalificatie: Wordt dit het weekend van Kristian Thorstvedt?

Kristian Thorstvedt kan dit weekend zo mogelijk het mooiste weekend van zijn carrière beleven. Zaterdag viert hij zijn 22e verjaardag en zondag kan hij met Genk de kwalificatie voor de finale van de Croky Cup afdwingen al moet het daarvoor wel voorbij Anderlecht.

KRC Genk lijkt stilaan uit hun diepe dal te kruipen. Met drie overwinningen in hun drie laatste wedstrijden hebben de Limburgers vertrouwen getankt voor het bekerduel met Anderlecht van zondag.

Kristian Thorstvedt stelt zich met niets minder tevreden dan kwalificatie maar beseft dat het een moeilijke wedstrijd wordt. “Het is speciaal. Omdat er ook een ticket voor de (play-offs van de) Europa League aan vasthangt. Na die zware week hebben we een paar dagen vrijaf gekregen. Het is belangrijk om in deze fase van het seizoen de batterijen op te laden. Fysiek en mentaal. Wie het meest fris zit, haalt het", vertelt de Genk-middenvelder aan Het Belang Van Limburg.

"We hebben nu twee keer van hen verloren. We weten dus dat het een taaie tegenstander is. Telkens kwamen wij moeilijk onder hun hoge pressing uit. Ik geloof dat het nu anders zal verlopen. We staan meer als blok. Defensief zijn we sterker geworden. En we creëren weer aardig wat kansen", aldus Thorstvedt.

Voorbereiding

Maar eerst viert de jonge Noor zaterdag nog zijn verjaardag al ligt dan ook al de focus op zondag aangezien van den Brom op afzondering wilt gaan maar dat vindt Thorstvedt niet erg.

"Ik woon alleen. Dus ja, ik bereid liever een match voor samen met de andere jongens. Zeker op mijn verjaardag. Het voordeel is ook dat iedereen op hetzelfde moment rust neemt en eet.”

Of een doelpunt tegen Anderlecht een mooi verjaardagscadeau zou zijn? "Winst is goed", aldus de Genk-middenvelder.