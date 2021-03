Jeugddirecteur Anderlecht ziet een leuke uitdaging voor Romelu Lukaku: "Dan zal ik hem met open armen ontvangen"

Anderlecht trekt meer dan ooit de kaart van de jeugd. Het is iets wat Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding bij paars-wit, graag ziet gebeuren.

Kindermans is iemand die de vele ontslagrondes heeft overleefd onder Marc Coucke. Niet toevallig, het werk van de academy manager van paars-wit wordt dan ook al zeer lang uitermate geapprecieerd.

Kindermans wil nog zo een tiental jaar doorgaan, maar heeft zijn geknipte opvolger al in gedachten. "Romelu als mijn opvolger? Een goed idee", klinkt het in een groot interview in Het Nieuwsblad.

"Hij volgt onze jongeren nog goed en geeft hen soms ook de nodige raad. Hij liet al weten dat hij aan het einde van zijn carrière zal terugkeren zoals Vincent. Als Romelu kandidaat is om mij op te volgen, dan zal ik hem met open armen ontvangen en opleiden tot hoofd jeugdopleiding."