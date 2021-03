Speler geschorst nadat hij gokt op wedstrijden van betaald voetbal: "Wist dat niet"

Een speler van het Nederlandse AZ Alkmaar is voor drie wedstrijden geschorst omdat hij gegokt heeft op wedstrijden uit het betaald voetbal.

Het is de Nederlandse Omroep NOS die met het verhaal naar buitenkwam. Om welke speler van AZ het gaat, is op dit moment niet duidelijk. Zowel de KNVB als AZ geven zijn naam niet vrij.

Volgens NOS heeft de speler niet op zijn eigen wedstrijden gegokt. Hij zou op 17 wedstrijden een gokje gewaagd hebben, waaronder ook het duel tussen De Graafschap en Jong AZ van 28 februari 2020.

"AZ laat weten met de speler gesproken te hebben en zijn verhaal aangehoord te hebben. Volgens de club was de speler niet op de hoogte dat dit tegen de regels is. Voor AZ is de zaak nu gesloten. De KNVB vindt deze zaak een aanleiding om meer voorlichting te gaan geven aan spelers uit de ere- en eerste divisie", aldus de omroep tot slot.