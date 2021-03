Robert Lewandowski bereikt mijlpaal in Bundesliga

Lewandowski bereikte dit weekend 268 doelpunten in de Bundesliga. Dat brengt hem op de tweede plaats in de topschuttersstand aller tijden van de Duitse competitie.

Robert Lewandowski postte het nieuws zelfs op Twitter. “Ik ben trots om het totaal van 268 goals in de Bundesliga te bereiken, zoals de legendarische Klaus Fischer. Ik wil dat mijn goals altijd helpen om nieuwe prijzen te pakken met Bayern München”, zo liet hij weten.

Om de eerste plaats te pakken is het nog wachten op heel wat goals. Die eer is nog altijd weggelegd voor Gert Müller die 365 keer scoorde in de Bundesliga.

I am proud to reach a number of #268 goals in the Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga like legendary Klaus Fischer 💪 I always want my goals to help us win new titles with @FCBayern 🏆⚽️🤜🤛 #teamwork