De harde wereld van de Premier League academy: slechts 180 spelers van de anderhalf miljoen halen het

Duizenden voetballers dromen van een carrière als profvoetballer. Velen van hen spelen bij grote ploegen uit de Premier League, maar krijgen op een bepaald moment te horen dat ze toch niet goed genoeg zijn. Slechts 180 van de anderhalf miljoen voetballers haalt het tot de Premier League.

Deese Kasinga, een naam die bij niet veel mensen nog een belletje zal doen rinkelen. Hij groeide op in een ruige buurt, vlak bij Londen. Op zijn zestiende kreeg hij van Newcastle United een tweejarig contract aangeboden. Hij maakte dus de keuze om niet verder te studeren, maar volledig te focussen op zijn carrière bij het Premier League team.

Hij toonde meteen zijn kwaliteiten bij Newcastle. In 2017 werd hij door The Guardian opgenomen in een lijstje de 20 grootste talenten in de Premier League. Spelers als Callum Hudson-Odoi van Chelsea en Curtis Jones van Liverpool stonden ook in dat lijstje. In zijn tweede seizoen bij Newcastle ging het fout. Deese Kasinga werd hard getackeld en raakte geblesseerd aan zijn knie. Daardoor liep hij een profcontract mis. Momenteel speelt hij voor Tower Hamlets FC, in de Engelse negende klasse. Dat is hoe snel het kan gaan met talentvolle spelers.

Harde wereld

Als je, net als Deese Kasinga, bij een team uit de Premier League speelt, is het normaal dat je droomt van een carrière als profvoetballer. Toch kunnen weinigen het waar maken. In oktober vorig jaar pleegde de 17-jarige Jérémy Wisten nog zelfmoord nadat hij te horen kreeg dat er geen plek meer was voor hem bij Manchester City.

Clubs uit de Premier League laten duizenden jongeren elke week vier keer trainen, een enorme opoffering dus. Als ze dan later te horen krijgen dat er geen plaats meer is voor hen, kan dat drastische gevolgen hebben. De clubs zouden een inspanning moeten doen om deze jongeren beter te begeleiden na het slechte nieuws dat ze niet meer mogen blijven. Alleen dan kunnen zulke ongelukken voorkomen worden.