Frankrijk laat niet met zich sollen: doelwit Martinez geselecteerd bij Les Bleus

Roberto Martinez zocht de voorbije maanden buiten de landsgrenzen naar de nodige versterkingen voor de Rode Duivels. Daarom toonde hij niet alleen interesse in de linksvoetige Pascal Struijk, maar ook in Adrien Truffert. De Fransen hebben nu een nieuwe poging ondernomen om hem te verleiden.

De 19-jarige verdediger is namelijk opgeroepen voor de groepsfase van het EK onder 21. Niet meteen slecht nieuws voor de Rode Duivels, de Fransen zullen hem minuten moeten laten verzamelen in de hoofdmacht van Les Bleus om hem definitief te kunnen houden.

Adrien Truffert werd in 2001 geboren in Luik maar vertrok nauwelijks drie maanden later met zijn gezin naar Frankrijk. Dit seizoen debuteerde het jeugdproduct in de hoofdmacht van Stade Rennes. Hij kwam dit seizoen al 22 keer in actie en gaf daarin één assist.