Ook nieuwe selectie Belgische beloften bekendgemaakt: onder meer El Hadj, Oyen en Raskin geselecteerd

Niet alleen de selectie van de eerste ploeg is bekendgemaakt, maar ook de bij de Belgische beloften zijn de plaatsen uitgedeeld. Zo zijn onder meer El Hadj, Oyen en Raskin van de partij.

Er is heel wat talent terug te vinden in de selectie van de Belgische U21. In doel vinden we onder meer Maarten Vandevoordt terug en achterin zijn er selecties voor spelers als Killian Sardella, Ignace Van der Brempt en Arthur Theate.

Op het middenveld zijn onder meer Nicolas Raskin, Anouar Ait El Hadj, Luca Oyen en Aster Vranckx van de partij, terwijl er voorin wordt gekozen voor onder meer Michel-Ange Balikwisha, Yorbe Vertessen en Lois Openda. De volledige selectie kan u hieronder terugvinden.