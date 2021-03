David Alaba verlaat Bayern München en is op weg naar de Primera Division

Ondanks geduchte concurrentie over een transfer naar FC Barcelona en Paris Saint-Germain, is David Alaba op weg naar Real Madrid.

Volgens de Spaanse krant ABC tast Real diep in de buidel voor de 28-jarige Oostenrijker, ondanks een aflopend contract bij de Duitse grootmacht. De Madrilenen betalen in totaal twintig miljoen euro aan tekenpremies voor Alaba zelf, zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi en zijn vader en vertegenwoordiger George Alaba. De veelzijdige verdediger tekent een contract voor vier jaar in het Estadio Santiago Bernabéu, ter waarde van tien miljoen euro per seizoen.

De ploeg van Hazard en Courtois trekt zodoende aan het langste eind in de strijd om Alaba, die onder meer bij Barcelona en PSG op het verlanglijstje stond. In Parijs kon hij zelfs vijftien miljoen per seizoen verdienen, meldt het Duitse Sky Sport. Alaba ziet echter meer in een avontuur in de Primera División.