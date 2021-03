🎥 Adolfo Gaich, eerder op radar van Club Brugge en Antwerp, smeert Juventus vierde nederlaag van het seizoen aan

In Italië gaat het van kwaad naar erger met Juventus. De pijnlijke Champions League uitschakeling is nog niet verteerd of daar is de volgende klap al. De Oude Dame leek nog een sprankeltje hoop te hebben op de Scudetto, maar ook deze is gaan vliegen na een nieuwe blamage.

De jongens van Andrea Pirlo namen het in eigen huis op tegen laagvlieger Benevento, maar beleefden ook tegen de promovendus een moeilijke avond. Bij de bezoekers eisten heel wat oude bekenden een hoofdrol op. Juventus deed bitter weinig met het balbezit en creëerde nauwelijks gevaar. Toch kregen ze een gouden mogelijkheid op de voorsprong na vermeend hands van Daam Foulon (ex-Waasland-Beveren), maar de VAR stak daar terecht een stokje voor. De 21-jarige landgenoot raakte de bal wel degelijk met de borst. De thuisploeg kwam zelfs in de tweede helft op achterstand na knullig balverlies van Arthur Melo. De Brazilaan speelde de bal in de loop van zijn tegenstander Adolfo Gaich, die het geschenk met plezier aannam. De Argentijn maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en smeert Juventus ondertussen hun vierde nederlaag van het seizoen aan. 🎁 | Adolfo Gaich neemt het cadeautje van Arthur met plezier aan! 💁‍♂️#JuveBenevento pic.twitter.com/f9TCPNAVyt — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021 Adolfo Gaich stond in de zomer dicht bij een overstap naar Club Brugge, maar door een financieel dispuut kwam hij niet naar het Jan Breydelstadion. In de winter kwam de jonge spits ook even in beeld bij Antwerp.