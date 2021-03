Jan Koller over het duel tussen Tsjechië en de Rode Duivels: "We hebben geen grote sterren"

47 jaar is Jan Koller ondertussen. De voormalige spits van onder andere Anderlecht en Lokeren volgt het duel tussen Tsjechië en de Rode Duivels met argusogen.

Het is ontzettend moeilijk om Tsjechië in te schatten. "We hebben geen grote sterren, maar we voetballen als een hecht collectief”, zegt Koller aan HLN. “Solidair, ze gaan door een vuur voor mekaar.”

Veel grote namen zijn er bij de Tsjechen niet. “De spelers van Slavia Praag zijn de basis van deze ploeg, het is een goede zaak dat ze het uitstekend doen in de Europa League. Voorts zijn er nog Coufal en Soucek van West Ham United. Soucek is de verpersoonlijking van hoe wij voetballen. Energiek, met de juiste ingesteldheid."

Toch moet er nog meer dan een klasse verschil zijn tussen de twee ploegen. "Jullie zijn de top van de wereld. Met een uitzonderlijk sterke generatie. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois… Alles is mogelijk, maar jullie zijn zonder discussie de grote favoriet in deze groep. Ook al missen jullie een paar belangrijke spelers, elke positie is quasi dubbel bezet. Die luxe is er niet in Tsjechië.”

Toch zullen de Tsjechen hun vel duur verkopen. "Er is respect, maar bang zijn... Dat mag niet als profvoetballer. Ik zie de Rode Duivels graag spelen. Ik ben zelfs een grote fan. Alleen straks niet, hé.”