AS Roma ziet dure vogel uitvallen tijdens wedstrijd met zijn land

AS Roma ziet verdediger Marash Kumbulla geblesseerd terugkeren na een uitje met de nationale ploeg van Albanië.

Marash Kumbulla kwam in september aan bij AS Roma. Hij wordt gehuurd van Hellas Verona, maar heeft een verplicht optie van maar liefst 30 miljoen euro in dat contract staan.

AS Roma zal zijn centrale verdediger een tijdje moeten missen. Tijdens een duel met de nationale ploeg van Albanië raakte hij geblesseerd aan de knie, zo meldt L’Equipe.

Volgens enkele Albanese kranten sukkelt hij met een probleem aan de meniscus. Kumbulla is al terug in Rome waar hij medische tests ondergaat om de situatie te analyseren.