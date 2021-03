Opnieuw signalen van hoop bij Oranje na winst tegen Letland: "De manier waarop we winnen stemt me heel tevreden"

Na een valse start tegen Turkije is Nederland er wel in geslaagd om de tweede wedstrijd te winnen in haar WK-kwalificatiegroep. Tegen kneusje Letland (FIFA-136) werd het 2-0.

En bondscoach Frank de Boer was tevreden met die overwinning van zijn spelers, op één ding na dan. "We moesten onszelf belonen door meer doelpunten te maken, minstens nog 5", klinkt het achteraf bij de bondscoach. "Over het spel zelf ben ik wel tevreden. We hebben langs alle kanten aangevallen."

Nederland kwam na een halfuur op voorsprong en verdubbelde die voorsprong met nog twintig minuten te spelen. "De bal wilde er voor de rust niet in, het was ongelooflijk. Twee keer tegen de lat, net geblokkeerd. We begonnen al aan een doemscenario te denken. Ze konden namelijk twee keer counteren vanop rechts", vertelt hij bij de NOS.

Het belooft alleszins nu al zeer spannend te worden in de groep van Oranje. Turkije imponeerde ook op het veld van Noorwegen en staat aan de leiding met 6 op 6. Maar de Noren zullen zich niet eenvoudig laten wegzetten door Nederland. Bij de Noren spelen onder meer Odegaard en Haaland.