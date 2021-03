Frank De Boer komt met opvallende verklaring over blessure van Daley Blind

Daley Blind van Ajax Amsterdam viel in de tweede helft van het duel met Oranje tegen Gibraltar out met wat een knieblessure leek.

Het stond 0-1 in de wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland toen Daley Blind van Ajax Amsterdam tegen de vlakte ging. Het zag er naar uit dat hij een knieblessure had.

De fans van Ajax dachten meteen dat het om een gescheurde kruisband ging. Blind kon niet op eigen kracht het veld verlaten, maar werd weggedragen op een brancard.

Bondscoach De Boer gaf achteraf deze verklaring mee. “Ik weet niet hoe ernstig het is, maar het was niet zijn knie”, zei hij bij NOS. “Hij viel volgens mij op zijn enkel en daar heeft hij last van. Het is nu kijken wat hij eraan overhoudt."

Nederland haalde het uiteindelijk nog met 0-7 van Gibraltar.