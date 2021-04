Chelsea veroordeelt racistische beledegingen van fans richting West Bromwich Albion speler

Londense club Chelsea FC heeft in een statement op hun website verkondigd dat ze elke vorm van racisme veroordelen. De club doet dit nadat zogezegde Chelsea fans West Bromwich Albion-speler Callum Robinson beledigden met racistische uitspraken op social media.

Chelseafans hebben via social media Callum Robinson beledigd nadat hij 2 maal scoorde voor West Bromwich Albion in de 2-5 overwinning op Stamford Bridge. De fans konden het verlies niet verteren en reageerden zich dan online af.

Chelsea meldt dat het de zwaarst mogelijke sancties zal nemen tegen de betrokkenen indien er bewijs is dat ze aangesloten zijn bij de club in de vorm van een abonnement of eender welke verbintenis.