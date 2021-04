Italiaanse kranten lovend over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku doet het uitstekend in Italië bij Inter. Dit Italiaanse kranten zijn lovend over hem.

Lukaku is al enorm belangrijk geweest bij Inter dit seizoen. Ze liggen mede dankzij zijn doelpunten op titelkoers in Italië. Zo kan Inter eindelijk de hegemonie van Juventus doorbreken. Lukaku is dit seizoen al goed voor 21 doelpunten en 8 assist in 28 wedstrijden in de Serie A. Daarmee is hij ook topscoorder.

De Italiaanse kranten zijn dan ook lovend voor onze landgenoot:

La Gazzetta dello Sport is lovend voor Lukaku. ‘Romelu werkt hard bij Inter en is niet enkel goed voor doelpunten. Ook op verdedigend vlak is elke hoge bal helemaal voor hem. Lukaku scoorde in elf van zijn veertien thuiswedstrijden. De kleerkast van 1m91 en 93 kilo vindt bijna altijd het doel’, klinkt het bij de roze sportkrant.

Ook Corriere dello Sport zag een belangrijke rol voor Lukaku weggelegd. ‘Er waren grote kansen vanaf de eerste minuut, maar Lukaku brak de ban. De aanvaller maakte en voorzet van Young af en tekende voor de 1-0. In de slotfase kreeg Lukaku ook een tweede keer de bal tegen de netten, maar vanuit buitenspelpositie.’