AC Milan praat met centrale verdediger van Chelsea over definitieve overstap

Fikayo Tomori is op dit moment eigendom van Chelsea en wordt verhuurd aan AC Milan. Omdat de centrale verdediger zich een betrouwbare pion toont bij de Rossoneri, praat de ploeg nu met Milan over een definitieve overstap.

Tomori is een jeugdproduct van Chelsea, maar kon net zoals vele andere spelers niet doorbreken in de eerste ploeg. De Canadees ligt al sinds 2015/16 onder contract bij The Blues maar is over al die jaren slechts een bescheiden 17 keer in actie gekomen.

Uitleenbeurten

De Engelsman moest het tot in 2019 doen met uitleenbeurten aan ploegen uit de Championship, de Engelse tweede klasse. Begin 2021 kreeg Tomori eindelijk echt eens de kans om zich te gaan bewijzen in een topploeg. Die kans greep hij dus met beide handen. AC Milan is zo tevreden dat het de verdediger wil overkopen van Chelsea.

28 miljoen

Het enige dat de Rossoneri tegenhoudt, is de clausule om de Chelseaspeler te kopen aan het einde van het seizoen. 28 miljoen euro moet AC Milan neertellen als ze de centrale verdediger willen houden. Door de gevolgen van de coronacrisis is het moeilijk voor de Milanezen om dat bedrag op te hoesten. De twee ploegen zitten nu rond de tafel om te kijken of er eventueel een lagere geldsom kan betaald worden.